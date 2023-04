‘Non voglio più pattinare’, 13enne ‘sequestrata’ dal club abbandona lo sport e si ferisce le mani (Di venerdì 14 aprile 2023) Voleva solo cambiare società, ma il rifiuto ha indotto una ragazzina di Roma di 13 anni non solo a rinunciare al suo sogno, ma addirittura a farlo diventare… un incubo. Dopo sette anni trascorsi sulle piste di pattinaggio, la giovane sportiva ha deciso di attaccare i pattini ‘al chiodo’. Stanchezza, esasperazione, richieste disattese… non è chiaro. Unica cosa certa è che avrebbe tanto desiderato andare ad allenarsi con un altro club, ma non le è stato consentito. L’associazione contro gli abusi sullo sport interviene sul caso della 13enne La storia della 13enne è arrivata anche a ChangeTheGame, associazioni contro gli abusi nello sport. Perché la vicenda della giovanissima pattinatrice mette tristezza e preoccupa soprattutto la mamma, che come riporta La Repubblica, un giorno tornando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Voleva solo cambiare società, ma il rifiuto ha indotto una ragazzina di Roma di 13 anni non solo a rinunciare al suo sogno, ma addirittura a farlo diventare… un incubo. Dopo sette anni trascorsi sulle piste di pattinaggio, la giovaneiva ha deciso di attaccare i pattini ‘al chiodo’. Stanchezza, esasperazione, richieste disattese… non è chiaro. Unica cosa certa è che avrebbe tanto desiderato andare ad allenarsi con un altro, ma non le è stato consentito. L’associazione contro gli abusi sullointerviene sul caso dellaLa storia dellaè arrivata anche a ChangeTheGame, associazioni contro gli abusi nello. Perché la vicenda della giovanissima pattinatrice mette tristezza e preoccupa soprattutto la mamma, che come riporta La Repubblica, un giorno tornando ...

