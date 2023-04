Non solo Def. Quattro ragioni egoistiche per cui i migranti sono fondamentali per l'Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) Mettendo assieme i dati di Istat, Inps e fondazione Moressa si capisce perché l'immigrazione fa bene alla salute del nostro paese Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 aprile 2023) Mettendo assieme i dati di Istat, Inps e fondazione Moressa si capisce perché l'immigrazione fa bene alla salute del nostro paese

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Comunque sarebbe cosa buona che in una zona mista o in sala stampa ci andassero solo giornalisti. Non tifosi… - ItaliaViva : 'Non si costruisce un soggetto politico pensando di avere intorno solo persone servizievoli. La politica è occupar… - borghi_claudio : E così in un colpo solo si scopre che tutto (ma tutto!) quello con cui ci hanno appestato con tonnellate di articol… - nonspegnermi : RT @Silvia_Mio86: Cari autori, avete problemi seri con l'amore e il romanticismo perché un daily così pessimo non l'ho mai visto. Avete sol… - AntonioMei9 : RT @Stocca64: Mamma #orsa, freddamente nominata #JJ4, faceva il suo lavoro: difendeva i cuccioli. Ma qui non siamo alla #Disney, piuttosto… -