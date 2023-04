Non si ferma all’alt dei Carabinieri, folle inseguimento a Roma (Di venerdì 14 aprile 2023) La scorsa notte a Roma si è verificato un inseguimento rocambolesco tra una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere e il conducente di un’auto Mercedes. L’uomo alla guida dell’auto non si è fermato all’alt dei Carabinieri per un controllo di routine e ha cercato di seminare i Carabinieri che intanto avevano già fatto partire l’inseguimento. L’inseguimento è iniziato in via Dandolo e conclusosi sul ponte Sublicio. Alla fine dell’inseguimento i Carabinieri lo hanno fermato all’altezza di Ponte Sublicio e lo hanno sottoposto ad esame con etilometro, all’esito del quale risultava positivo. La patente gli è stata ritirata e l’auto è ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) La scorsa notte asi è verificato unrocambolesco tra una pattuglia didella Compagnia diTrastevere e il conducente di un’auto Mercedes. L’uomo alla guida dell’auto non si ètodeiper un controllo di routine e ha cercato di seminare iche intanto avevano già fatto partire l’. L’è iniziato in via Dandolo e conclusosi sul ponte Sublicio. Alla fine dell’lo hannotoezza di Ponte Sublicio e lo hanno sottoposto ad esame con etilometro, all’esito del quale risultava positivo. La patente gli è stata ritirata e l’auto è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Il regalo più bello di Pasqua lo fa #moderna che annuncia entro il 2030 i primi #vaccini anti cancro e altre terrib… - mirkonicolino : Nel dispositivo del giudice sportivo, contrariamente a quanto riportato nel comunicato relativo alla chiusura della… - GiusCandela : #StraMorgan, il programma voluto e annunciato dal governo Meloni nella persona del sottosegretario Sgarbi (e non da… - ModugnoLucrezia : @CentroneDonato No, non scatta, a meno che non sia un gruppo equivocabile, tipo 20-30 persone che seguono una che s… - starsvessel : RT @radicalsurvivor: quando entri nel mondo del porno ti riempiono di false promesse per farti sentire più sicura: non farai mai pratiche c… -