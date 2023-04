Non sai prendere decisioni? Potresti soffrire di FOBO (Di venerdì 14 aprile 2023) Da qualche anno è diventato famigliare nel mondo dei social l’acronimo FOMO, la paura di rimanere indietro con le novità, di non tenere il passo con i cambiamenti online. A cui era seguito il suo opposto, la JOMO, ovvero i benefici di perdersi qualcosa ogni tanto. Ma la FOMO non è da sola, è affiancata dalla sorella, diversa ma non poi così tanto, la FOBO, che rappresenta l’ansia di prendere una decisione, il timore che di lasciarsi sfuggire opzioni migliori. Vediamo di cosa si tratta, quali sono i rischi di questo fenomeno e come si può gestire e anche superare. FOBO: cos’è e cosa significa Il termine FOBO sta per “fear of better options”, ovvero “paura di opzioni migliori” ed è stato coniato proprio dallo stesso autore della FOMO, Patrick McGinnis, nel 2004. Nonostante questo acronimo sia nato diversi anni fa, si è ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 14 aprile 2023) Da qualche anno è diventato famigliare nel mondo dei social l’acronimo FOMO, la paura di rimanere indietro con le novità, di non tenere il passo con i cambiamenti online. A cui era seguito il suo opposto, la JOMO, ovvero i benefici di perdersi qualcosa ogni tanto. Ma la FOMO non è da sola, è affiancata dalla sorella, diversa ma non poi così tanto, la, che rappresenta l’ansia diuna decisione, il timore che di lasciarsi sfuggire opzioni migliori. Vediamo di cosa si tratta, quali sono i rischi di questo fenomeno e come si può gestire e anche superare.: cos’è e cosa significa Il terminesta per “fear of better options”, ovvero “paura di opzioni migliori” ed è stato coniato proprio dallo stesso autore della FOMO, Patrick McGinnis, nel 2004. Nonostante questo acronimo sia nato diversi anni fa, si è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crocerossa : ?????????? Hai bisogno di un consulto medico e non sai a chi rivolgerti? Contatta la Centrale di Risposta Nazionale d… - Focus_it : Sapete che, di norma, un legionario romano era in grado di percorrere 20 miglia (30 km) in 5 ore al 'passo ordinari… - reportrai3 : Quando tu trovi una persona che gli dici di fare una cosa e questa persona ti fa questa cosa, ai margini della lega… - Daniele36849272 : @Labellasospesa Sono marchette! Se non le fanno non lavorano. Sai, il merito... #Piddini - the12thdoctor10 : @maine_coon2 @barbarab1974 Scrivendo Bethesda trovo questo non è che non sai cosa stai dicendo? -