"Non lo sanno nemmeno loro". Pnrr, la vergogna di De Luca sul governo (Di venerdì 14 aprile 2023) "Le cose di cui vi parlo sono progetti che riguardano la Regione e i finanziamenti dati alla Regione. Per quello che riguarda i Comuni e i progetti che dovrebbero realizzare i Comuni anche in Campania, noi non sappiamo assolutamente nulla. Per la verità non sa assolutamente nulla il governo italiano", le parole di Vincenzo De Luca in diretta Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

