Non ho mai 4 su Netflix | ecco quando esce | trama e anticipazioni puntate

Torna la quarta stagione di "Non ho mai" su Netflix. In Italia, il suo arrivo è previsto per la giornata di giovedì 8 giugno 2023. La protagonista Devi Vishwakumar, si appresterà ad affrontare l'ultimo anno di liceo. Questo significherà vederla alle prese con storie d'amore con coetanei, nuove amicizie e soprattutto nuove situazione da raccontare con la sua famiglia proveniente dall'India. Per gli appassionati della serie televisiva, gli autori hanno chiarito come questo sarà l'ultimo capitolo della storia riguardante la studentessa di origine indiana. Su Netflix arriva l'ultima stagione di "Non ho mai": quando? Arriverà a giugno 2023, in quello che viene annunciato come il capitolo conclusivo delle avventure legate a Devi Vishwakumar. Era palese potesse andare così, considerato come tutta la storia narra le vicissitudini della ...

