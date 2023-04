Non esiste bellezza senza sofferenza. Vale anche per la scienza (Di venerdì 14 aprile 2023) Molto spesso mi soffermo a descrivere la bellezza dell’oggetto di studio dello scienziato naturale, ovvero la bellezza degli organismi viventi, degli ecosistemi, dei paesaggi terrestri e cosmici, una bellezza che riverbera dal livello microscopico, nei dettagli dell’architettura atomica e molecolare della natura, salendo di scala fino alle gigantesche dimensioni degli oggetti celesti. Soprattutto per quanto riguarda gli organismi viventi, è facile provare una profonda soddisfazione estetica nell’esame di una moltitudine di dettagli, comportamenti, aspetti, forme e colori che supera agilmente le nostre capacità immaginative; così come è meraviglioso scoprire di volta in volta i particolari degli adattamenti di singoli organismi, di gruppi di essi, di specie diverse e di interi ecosistemi, adattamenti reciproci che spesso hanno in esito ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 aprile 2023) Molto spesso mi soffermo a descrivere ladell’oggetto di studio dello scienziato naturale, ovvero ladegli organismi viventi, degli ecosistemi, dei paesaggi terrestri e cosmici, unache riverbera dal livello microscopico, nei dettagli dell’architettura atomica e molecolare della natura, salendo di scala fino alle gigantesche dimensioni degli oggetti celesti. Soprattutto per quanto riguarda gli organismi viventi, è facile provare una profonda soddisfazione estetica nell’esame di una moltitudine di dettagli, comportamenti, aspetti, forme e colori che supera agilmente le nostre capacità immaginative; così come è meraviglioso scoprire di volta in volta i particolari degli adattamenti di singoli organismi, di gruppi di essi, di specie diverse e di interi ecosistemi, adattamenti reciproci che spesso hanno in esito ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Radrizzani a maggio 2021: 'Vorrei un grande club. #Inter? Non c’è stato niente, se è questo che vuol sapere. Ma un… - vivailtrashhh : Il Gf è finito da 10 giorni e siete ancora qua ad inventarvi storie,screen fake, insulti e tanto altro per cosa? pe… - bengoal85 : Il fandom più malato che esiste “#donnalisi”,non vi ho mai chiamato con questo nome perché fate vomitare dalle ori… - PCuccello : RT @siriomerenda: Calenda a La Stampa attacca Italia Viva 'chiusi gli occhi quando votarono La Russa per avere la vigilanza RAI, ora basta'… - ghada30937684 : RT @Babi0990: RACCONTARE CHE ESISTE ANCHE L'ARTE, LA POESIA, CHE NON ESISTE SOLO LA REALTÀ, IL DIMOSTRABILE, L' ESPERIBILE, CHE NON ESISTE… -