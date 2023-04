Non è l’Arena sospeso, Massimo Giletti deluso: “Trentacinque persone sbattute fuori” (Di venerdì 14 aprile 2023) La domenica italiana farà a meno di Non è l’Arena, talk show di Massimo Giletti in onda su La7. Dopo sei anni di collaborazione, i vertici dell’azienda hanno deciso di sospendere la programmazione e i motivi non sono ancora del tutto chiari. Il conduttore è intervenuto sulla questione e non ha nascosto il rammarico, soprattutto in merito alle persone che lavoravano con lui. Per Giletti potrebbero aprirsi le porte della Rai, ma nel frattempo echeggia una certa tensione dalle sue parti. Non è l’Arena: Massimo Giletti commenta la sospensione Dopo sei anni di programmazione, Non è l’Arena è stato clamorosamente sospeso. Con una nota, i vertici di La7 hanno ringraziato Massimo Giletti per ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 aprile 2023) La domenica italiana farà a meno di Non è, talk show diin onda su La7. Dopo sei anni di collaborazione, i vertici dell’azienda hanno deciso di sospendere la programmazione e i motivi non sono ancora del tutto chiari. Il conduttore è intervenuto sulla questione e non ha nascosto il rammarico, soprattutto in merito alleche lavoravano con lui. Perpotrebbero aprirsi le porte della Rai, ma nel frattempo echeggia una certa tensione dalle sue parti. Non ècommenta la sospensione Dopo sei anni di programmazione, Non èè stato clamorosamente. Con una nota, i vertici di La7 hanno ringraziatoper ...

