Non è l’Arena, le ipotesi sulla chiusura del programma di Massimo Giletti. Baiardo: «Io pagato per andare in tv» (Di venerdì 14 aprile 2023) Il programma “Non è l’Arena” di Massimo Giletti sul La7 è stato sospeso dall’editore Urbano Cairo. Che però non ne ha spiegato i motivi: «Non posso rispondere. Comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho nulla da aggiungere. Stasera proprio non posso», ha detto al Fatto Quotidiano. Anche il conduttore non ha voluto dire molto, limitandosi a smentire le voci di una perquisizione della Direzione Investigativa Antimafia. Ma l’ipotesi di un incidente sulle storie di mafia continua a circolare in queste ore. In particolare si punta su Matteo Messina Denaro e su Salvatore Baiardo. Ed è proprio l’ex gelataio amico dei fratelli Graviano a irrompere nella scena. Prima con un video in cui annuncia un nuovo libro e il suo passaggio a Mediaset. E poi con un articolo di Domani in cui si dice che ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Il“Non è” disul La7 è stato sospeso dall’editore Urbano Cairo. Che però non ne ha spiegato i motivi: «Non posso rispondere. Comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho nulla da aggiungere. Stasera proprio non posso», ha detto al Fatto Quotidiano. Anche il conduttore non ha voluto dire molto, limitandosi a smentire le voci di una perquisizione della Direzione Investigativa Antimafia. Ma l’di un incidente sulle storie di mafia continua a circolare in queste ore. In particolare si punta su Matteo Messina Denaro e su Salvatore. Ed è proprio l’ex gelataio amico dei fratelli Graviano a irrompere nella scena. Prima con un video in cui annuncia un nuovo libro e il suo passaggio a Mediaset. E poi con un articolo di Domani in cui si dice che ...

ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - martaottaviani : Ogni tanto una buona notizia. Dovrebbe capitare a un altro paio di trasmissioni dove si è da tempo passato il segno…

