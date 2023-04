“Non è l’Arena”: cosa c’è dietro la sospensione del programma (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri,13 aprile, l’annuncio di La7 Non è l’Arena, programma di Massimo Giletti è stato sospeso dalla programmazione di La7. A renderlo noto la stessa rete di Urbaino Cairo che al Fatto Quotidiano non ha svelato i motivi: «Non posso rispondere. Comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho nulla da aggiungere. Stasera proprio non posso»,. Giletti, intanto ha dovuto smentire le voci che si sono rincorse per tutta la giornata di ieri di una presunta perquisizione della Direzione Investigativa Antimafia. Ci sono comunque voci di una possibile intromissione della mafia. Si è parlato ad esempio di Salvatore Baiardo, ex gelataio amico dei fratelli Graviano: sarebbe stato lo scoop sul suo conto a far saltare la trasmissione. Leggi anche: “Non è l’Arena”: sospeso il programma LA7 di Giletti Quest’ultimo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri,13 aprile, l’annuncio di La7 Non èdi Massimo Giletti è stato sospeso dallazione di La7. A renderlo noto la stessa rete di Urbaino Cairo che al Fatto Quotidiano non ha svelato i motivi: «Non posso rispondere. Comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho nulla da aggiungere. Stasera proprio non posso»,. Giletti, intanto ha dovuto smentire le voci che si sono rincorse per tutta la giornata di ieri di una presunta perquisizione della Direzione Investigativa Antimafia. Ci sono comunque voci di una possibile intromissione della mafia. Si è parlato ad esempio di Salvatore Baiardo, ex gelataio amico dei fratelli Graviano: sarebbe stato lo scoop sul suo conto a far saltare la trasmissione. Leggi anche: “Non è”: sospeso ilLA7 di Giletti Quest’ultimo ...

