Non è l’Arena cancellata, la spiegazione di Giletti: “L’Italia non è pronta per certe verità, le tengono nei cassetti” (Di venerdì 14 aprile 2023) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Massimo Giletti, dopo che Non è l’Arena è stato chiuso improvvisamente e senza spiegazioni da La7. Quando Staffelli gli chiede se l’allontanamento sia collegato con la discussa messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro, il giornalista risponde sibillino: «L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti». Sandra Amurri: “Le inchieste su mafia e politica di Non è l’Arena davano fastidio” Decisamente più espliciti i commenti di due ospiti del salotto di Giletti. «C’è davvero qualcuno disposto a credere che la ragione di una tale decisione della rete, possa essere dipesa dal pagamento di Baiardo per le sue partecipazioni al programma?», ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Massimo, dopo che Non èè stato chiuso improvvisamente e senza spiegazioni da La7. Quando Staffelli gli chiede se l’allontanamento sia collegato con la discussa messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro, il giornalista risponde sibillino: «non è ancoraad ascoltare, fa più comodo tenerle nei». Sandra Amurri: “Le inchieste su mafia e politica di Non èdavano fastidio” Decisamente più espliciti i commenti di due ospiti del salotto di. «C’è davvero qualcuno disposto a credere che la ragione di una tale decisione della rete, possa essere dipesa dal pagamento di Baiardo per le sue partecipazioni al programma?», ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - martaottaviani : Ogni tanto una buona notizia. Dovrebbe capitare a un altro paio di trasmissioni dove si è da tempo passato il segno… - Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - iolanda_pitti : RT @SecolodItalia1: Non è l’Arena cancellata, la spiegazione di Giletti: “L’Italia non è pronta per certe verità, le tengono nei cassetti”… - DursoAVita1 : @famigliasimpson @enrick81 @CIAfra73 @1vs100tw @DarioL46 @napoliforever89 @misterf_tweets @Tvottiano @carlo234556… -

Cairo, Giletti ha avuto totale libertà, anche sulla mafia "Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di "Non è l'Arena" dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto ... Striscia la notizia, Tapiro d'oro per Giletti: "Magari vengo a Mediaset". La frecciata a Fazio Un caso che ha scosso tutto il mondo della televisione. Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Massimo Giletti, dopo che Non è l'arena è stato chiuso improvvisamente e senza spiegazioni da La7. 'Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…', ha detto l'inviato di Striscia la notizia, ipotizzando che ... La7, parla Urbano Cairo: "In sei anni Giletti ha avuto la libertà di trattare qualsiasi argomento, anche la mafia" "Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di Non è l'Arena dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla Mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto ... "Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di "" dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto ...Un caso che ha scosso tutto il mondo della televisione. Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Massimo Giletti, dopo cheè stato chiuso improvvisamente e senza spiegazioni da La7. 'è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…', ha detto'inviato di Striscia la notizia, ipotizzando che ..."Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate didove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla Mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto ... Non è l'Arena cancellata: cosa succede tra La7 e Massimo Giletti Vanity Fair Italia