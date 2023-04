"Non è che Fabio Fazio..?". Massimo Giletti riceve il Tapiro di Striscia (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la sospensione di Non è l'arena, Giletti è stato raggiunto da Valerio Staffelli e ricevendo il Tapiro ha scherzato: "Forse mi ha cacciato perché sono juventino" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la sospensione di Non è l'arena, Giletti è stato raggiunto da Valerio Staffelli e ricevendo il Tapiro ha scherzato: "Forse mi ha cacciato perché sono juventino"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora… - Fabio_Martini_ : Il razzismo è tema serio e delicato che va combattuto sempre a prescindere dalle maglie e dal tifo. Il giudice spor… - ultimora_pol : Fabio #Rampelli: 'Non c'è nessuna contravvenzione per i cittadini che usano parole inglesi. Le sanzioni sono solo p… - VinErrico : @fabio_pareschi Siete talmente ottusi che non capite le differenze...manc Gesù Crist ve po salvá! - Fabio_er_mejo : @OrianaGMarzoli in Italia fara' molta strada con e/o senza il fake Veneto (meglio senza), in finale Signorini Le d… -