“Non abbattetela, portatela da noi”: lo Zoosafari di Fasano si offre di ospitare l’orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi (Di venerdì 14 aprile 2023) l’orsa JJ4, responsabile della morte del runner 26enne Andrea Papi, sarà abbattuta: lo ha disposto il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, generando però le proteste di movimenti animalisti e di tutti quelli che ritengono che l’animale non abbia alcuna colpa nell’essersi comportato secondo la sua natura. Un’alternativa all’uccisione prova ad offrirla lo Zoosafari di Fasano, in provincia di Brindisi, che si è detto pronto ad accogliere l’orsa: “In seguito a fatti tragici che hanno visto la morte del giovane runner per un attacco da parte di un’orsa e la decisione di abbattere la stessa, lo Zoosafari di Fasano, nella persona dell’amministratore unico, esprime cordoglio alla famiglia – si legge ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023)JJ4, responsabile della morte del26enne, sarà abbattuta: lo ha disposto il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, generando però le proteste di movimenti animalisti e di tutti quelli che ritengono che l’animale non abbia alcuna colpa nell’essersi comportato secondo la sua natura. Un’alternativa all’uccisione prova ad offrirla lodi, in provincia di Brindisi, che si è detto pronto ad accogliere: “In seguito a fatti tragici che hanno visto la morte del giovaneper un attacco da parte di un’orsa e la decisione di abbattere la stessa, lodi, nella persona dell’amministratore unico, esprime cordoglio alla famiglia – si legge ...

