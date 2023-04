Nomine | una donna Ad di Terna Mercati delusi dai vertici Enel

(Di venerdì 14 aprile 2023) Giuseppina Di Foggia, con rapporti personali storici con la famiglia della premier Giorgia Meloni, è il nuovo amministratore delegato di, mentre la presidenza tocca al leghista Igor De Biasio, attualmente anche consigliere d’amministrazione della Rai in quota del Carroccio. Dopo, Eni, Poste e Leonardo, si è completata così la partita dellenelle cinque grandi partecipate pubbliche. La lista di Cdp include inoltre come consiglieriFrancesco Renato Mele, Qinjing Shen, Regina Corradini D’Arienzo, Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori, Simona Signoracci. Di Foggia sarà la prima Adin una grande partecipata pubblica, 42 anni dopo Marisa Bellisario a Italtel. Giuseppina Di Foggia, con rapporti personali storici con la famiglia della premier, è il ...

Perciò si è parlato in questi mesi diconvergenza, da partito unico sulle ceneri dell'epopea ... qui solo e sempre - si veda la questionenelle aziende partecipate in queste ore - solo e ......Donati fa parte del giro diordinato da governo: da ora collaborerà all'interno dell'importante realtà con Giuseppina Di Foggia , nuova amministratrice delegata e prima donna alla guida di...... tra immigrazione, economia e, e perde lo 0,5 fissandosi al 28,6 per cento . L'area di maggioranza tiene però egregiamente, insorta di osmosi di voti. La Lega di Matteo Salvini guadagna 0,...

Nomine di Stato, altro che “impero Meloni”: è una brutta sconfitta L'Espresso

ROMA – "C'era una grande occasione, il Terzo Polo ... NOMI" "Come è possibile che nessuno faccia notare alla Meloni che quando deve fare le nomine mette tutti quelli che avevamo scelto noi, dopo che ...