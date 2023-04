(Di venerdì 14 aprile 2023) Scelta al femminile per Terna: via libera del governo a Di Foggia. Il leader del Carroccio non vuole far passare l’ad gradito dalla premier. Lanciata la sfida a Fratelli d’Italia per le Europee

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RassegnaZampa : #Nomine, secondo round: Salvini ferma Donnarumma a Rfi. La Lega: Meloni, luna di miele finita - MassimGiannini : RT @LaStampa: Nomine, secondo round: Salvini ferma Donnarumma a Rfi. La Lega: Meloni, luna di miele finita - Newsinunclick : Flavio Cattaneo e Paolo Scaroni all’Enel, il primo come amministratore delegato, il secondo come presidente, sono i… - OssaniAnna : RT @LaStampa: Nomine, secondo round: Salvini ferma Donnarumma a Rfi. La Lega: Meloni, luna di miele finita - infoiteconomia : Nomine, secondo round: Salvini ferma Donnarumma a Rfi -

Un altro strepitoso momento di televisione a Viva Rai 2 , il programma - cult di Fiorello in onda all'alba sulcanale. Nei giorni delledelle società pubbliche, ecco che Fiorello tira in ballo proprio l'ad di Viale Mazzini, Carlo Fuortes . Alla vigilia, Fiorello aveva proposto al manager la ...... una soglia psicologica importante: La fiducia al 39,7%Ghisleri è il segno che le ultime vicende, " dallenelle aziende partecipate dallo Stato al varo del Documento di economia e ...... Parigi +0,36% Piazza Affari, ieri unico mercato in flessione per la reazione negativa alle...Bonelli, la nomina violerebbe la legge contro il conflitto di interessi per via del ruolo da ...

Nomine, secondo round: Salvini ferma Donnarumma a Rfi. La Lega: Meloni, luna di miele finita La Stampa

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni martedì 18 aprile, con inizio dei lavori previsto per le ore 9.30. L'ordine del giorno prevede interrogazioni a risposta immediata, di ...La nomina del governo: le origini vicentine, la guida degli industriali di Venezia, le Generali e la passione per Cortina. Decisivo l’appoggio di Berlusconi e ...