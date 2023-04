“No Return”, Alanis Morissette canta la colonna sonora di Yellowjackets (Di venerdì 14 aprile 2023) L’artista canadese vincitrice 7 volte ai Grammy Awards Alanis Morissette pubblica oggi la nuovissima versione di “No Return“, ovvero la colonna sonora della serie nominata agli Emmys “Yellowjackets“, disponibile per la rotazione radiofonica ed in digitale. Il singolo è stato presentato nella sigla della seconda stagione dell’acclamata serie, che ora è finalmente disponibile in servizio streaming anche in Italia su Paramount +. “Yellowjackets” è un’epopea di sopravvivenza, una storia di orrore psicologico ed un dramma di formazione. Le furie emotive delle protagoniste sono rievocate perfettamente nella soundtrack con un pastiche di sonorità alt-rock anni ’90 e con chitarre fuzz e distorsioni quasi a riprodurre un susseguirsi convulso di segreti e ricordi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 aprile 2023) L’artista canadese vincitrice 7 volte ai Grammy Awardspubblica oggi la nuovissima versione di “No“, ovvero ladella serie nominata agli Emmys ““, disponibile per la rotazione radiofonica ed in digitale. Il singolo è stato presentato nella sigla della seconda stagione dell’acclamata serie, che ora è finalmente disponibile in servizio streaming anche in Italia su Paramount +. “” è un’epopea di sopravvivenza, una storia di orrore psicologico ed un dramma di formazione. Le furie emotive delle protagoniste sono rievocate perfettamente nella soundtrack con un pastiche di sonorità alt-rock anni ’90 e con chitarre fuzz e distorsioni quasi a riprodurre un susseguirsi convulso di segreti e ricordi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioFrecciaOf : Alanis Morissette pubblica 'No Return', dalla colonna sonora della serie #Yellowjackets #radiofreccianotizie @Alanis - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Alanis Morissette pubblica il nuovo singolo 'No Return' per la colonna sonora di #Yellowjackets.… - Kiarachanel88 : RT @VirginRadioIT: Alanis Morissette pubblica il nuovo singolo 'No Return' per la colonna sonora di #Yellowjackets. Ascoltalo qui ?? La rock… - VirginRadioIT : Alanis Morissette pubblica il nuovo singolo 'No Return' per la colonna sonora di #Yellowjackets. Ascoltalo qui ?? La… -