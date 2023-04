No, questo non è il passaporto di Barack Obama (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 13 aprile 2023 su Twitter sono stati pubblicati quattro screenshot che mostrano alcune pagine di un vecchio passaporto. Nel documento compare la scritta «Mr Barack Hussein Obama». Vengono inoltre indicati il luogo (scritto in inglese) e la data di nascita dell’intestatario del passaporto: «Alego, provincia di Nyanza» (in Kenya), «18.6.1934». Compare anche la presunta data di emissione del passaporto: «APR 29 1959». Da due degli screenshot pubblicati è possibile vedere che le presunte immagini del passaporto sono state caricate su Twitter dall’utente «Malik Obama». L’autore del tweet che stiamo analizzando ha commentato le quattro immagini con il seguente commento: «Il fratellastro di Barack Obama, Malik, ha pubblicato presunte ... Leggi su facta.news (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 13 aprile 2023 su Twitter sono stati pubblicati quattro screenshot che mostrano alcune pagine di un vecchio. Nel documento compare la scritta «MrHussein». Vengono inoltre indicati il luogo (scritto in inglese) e la data di nascita dell’intestatario del: «Alego, provincia di Nyanza» (in Kenya), «18.6.1934». Compare anche la presunta data di emissione del: «APR 29 1959». Da due degli screenshot pubblicati è possibile vedere che le presunte immagini delsono state caricate su Twitter dall’utente «Malik». L’autore del tweet che stiamo analizzando ha commentato le quattro immagini con il seguente commento: «Il fratellastro di, Malik, ha pubblicato presunte ...

