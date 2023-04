No, questa non è un’auto elettrica che esplode durante la ricarica (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 30 marzo 2023 è stato pubblicato su Twitter il video di un’auto che esplode mentre, spenta, si trova in quella che sembra una stazione di rifornimento. Il filmato contiene scene piuttosto esplicite, pertanto ne sconsigliamo la visione a un pubblico facilmente impressionabile (è disponibile a questo link). L’autore del tweet ha commentato il video affermando che la scena mostra un’auto elettrica che esplode «durante la ricarica della batteria». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non ritrae l’esplosione di un’auto elettrica. Il video in questione mostra in realtà un incidente accaduto il 25 febbraio 2023 in una stazione di servizio nella città di Samarqand, in Uzbekistan. ... Leggi su facta.news (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 30 marzo 2023 è stato pubblicato su Twitter il video dichementre, spenta, si trova in quella che sembra una stazione di rifornimento. Il filmato contiene scene piuttosto esplicite, pertanto ne sconsigliamo la visione a un pubblico facilmente impressionabile (è disponibile a questo link). L’autore del tweet ha commentato il video affermando che la scena mostracheladella batteria». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non ritrae l’esplosione di. Il video in questione mostra in realtà un incidente accaduto il 25 febbraio 2023 in una stazione di servizio nella città di Samarqand, in Uzbekistan. ...

