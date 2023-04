No! Questa non è una fotografia di Epstein con le sue vittime. Creata con l’Intelligenza Artificiale (Di venerdì 14 aprile 2023) Jeffrey Epstein si sarebbe fatto una foto con le sue vittime sulla propria isola. Questo è quello che suggeriscono numerosi post su Facebook che condividono un’immagine in cui il finanziarie, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni poi morto nel 2019, viene ritratto assieme ad alcuni bambini, identificati come l’oggetto degli abusi. L’uomo e i ragazzini sono su una spiaggia, mentre lui li cinge con le mani. Per chi ha fretta: Circola una presunta foto di Epstein che abbraccia dei bambini su una spiaggia. Chi la condivide su Facebook sostiene che si tratti di uno scatto del finanziere e di alcuni dei minori vittime di abusi sessuali. Sebbene il contesto attribuito all’immagine sia reale, Questa non è una foto, ma una creazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Jeffreysi sarebbe fatto una foto con le suesulla propria isola. Questo è quello che suggeriscono numerosi post su Facebook che condividono un’immagine in cui il finanziarie, arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni poi morto nel 2019, viene ritratto assieme ad alcuni bambini, identificati come l’oggetto degli abusi. L’uomo e i ragazzini sono su una spiaggia, mentre lui li cinge con le mani. Per chi ha fretta: Circola una presunta foto diche abbraccia dei bambini su una spiaggia. Chi la condivide su Facebook sostiene che si tratti di uno scatto del finanziere e di alcuni dei minoridi abusi sessuali. Sebbene il contesto attribuito all’immagine sia reale,non è una foto, ma una creazione ...

