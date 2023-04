No! Non stanno mettendo il grafene nei farmaci per tracciarci col 5G (Di venerdì 14 aprile 2023) Chi strizza l’occhio ai gruppi No vax cita spesso le analisi del dottor Franco Giovannini come seri riscontri della presenza di grafene nel sangue di donatori vaccinati contro il nuovo Coronavirus (come avevamo visto in un paio di occasioni (per esempio qui e qui); nonostante la loro totale infondatezza, che abbiamo potuto accertare avvalendoci di esperti (per es. qui, qui e qui). Allora è doveroso far notare che lo stesso personaggio ha fatto allusioni riguardo al complotto delle Scie chimiche e ultimamente è stato immortalato in diverse condivisioni Facebook, dove sostiene in una intervista di aver trovato il grafene anche in farmaci salvavita come l’insulina, aggiungendo che servirebbe a tracciarci mediante la rete 5G. Per chi ha fretta: L’idea che una loggia massonica mondiale stia complottando per ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Chi strizza l’occhio ai gruppi No vax cita spesso le analisi del dottor Franco Giovannini come seri riscontri della presenza dinel sangue di donatori vaccinati contro il nuovo Coronavirus (come avevamo visto in un paio di occasioni (per esempio qui e qui); nonostante la loro totale infondatezza, che abbiamo potuto accertare avvalendoci di esperti (per es. qui, qui e qui). Allora è doveroso far notare che lo stesso personaggio ha fatto allusioni riguardo al complotto delle Scie chimiche e ultimamente è stato immortalato in diverse condivisioni Facebook, dove sostiene in una intervista di aver trovato ilanche insalvavita come l’insulina, aggiungendo che servirebbe amediante la rete 5G. Per chi ha fretta: L’idea che una loggia massonica mondiale stia complottando per ...

