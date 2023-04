No! La Verità non sostiene che Mario Giordano sia pagato da Soros per attaccare i vaccini (Di venerdì 14 aprile 2023) Riceviamo una segnalazione via Messenger relativa a un presunto articolo pubblicato dalla testata La Verità dal titolo Cosa ci fa Mario Giordano sul libro paga di Soros? nella prima pagina del 13 aprile 2023. C’è chi cerca la versione online, senza successo. Di fatto, si tratta di una probabile attività di trolling per le comunità No vax. Per chi ha fretta L’immagine presenta diversi errori grafici. L’articolo è firmato «Maurizio Bruttopietro», cognome storpiato del direttore Belpietro. La prima pagina del 13 aprile 2023 è del tutto diversa e reperibile dal profilo Twitter della testata. Analisi Ecco uno dei post dove viene condivisa l’immagine, in questo caso nel gruppo Facebook «No Vaxxino Green Pass Emergenza Climatica» (archiviato qui): CLAMOROSO! GLI SCOOP DI FUORI DAL CORO VOLUTI DALLA OPEN ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Riceviamo una segnalazione via Messenger relativa a un presunto articolo pubblicato dalla testata Ladal titolo Cosa ci fasul libro paga di? nella prima pagina del 13 aprile 2023. C’è chi cerca la versione online, senza successo. Di fatto, si tratta di una probabile attività di trolling per le comunità No vax. Per chi ha fretta L’immagine presenta diversi errori grafici. L’articolo è firmato «Maurizio Bruttopietro», cognome storpiato del direttore Belpietro. La prima pagina del 13 aprile 2023 è del tutto diversa e reperibile dal profilo Twitter della testata. Analisi Ecco uno dei post dove viene condivisa l’immagine, in questo caso nel gruppo Facebook «No Vaxxino Green Pass Emergenza Climatica» (archiviato qui): CLAMOROSO! GLI SCOOP DI FUORI DAL CORO VOLUTI DALLA OPEN ...

