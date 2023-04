“No Eni in tv, no greenwashing”: blitz notturno degli attivisti ambientali alla sede Rai Pubblicità di Milano – Video (Di venerdì 14 aprile 2023) “No alla Pubblicità fossile, no all’Eni in televisione, no greenwashing“. Con questo appello gli attivisti ambientali di Extinction Rebellion hanno fatto un’azione notturna alla sede di Rai Pubblicità in corso Sempione a Milano. Gli ambientalisti hanno attaccato sulle vetrate dell’edificio dei manifesti che imitano quelli delle famose trasmissioni Rai, incitando l’emittente pubblica a impegnarsi nella comunicazione della crisi eco-climatica dove, spiegano, “i media hanno un ruolo fondamentale”. “Da poche settimane è uscito il nuovo report della Ipcc sulla crisi eco-climatica – afferma un attivista di Extinction Rebellion – purtroppo ciò che emerge da questo documento importantissimo non sta ricevendo l’attenzione che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) “Nofossile, no all’Eni in televisione, no“. Con questo appello glidi Extinction Rebellion hanno fatto un’azione notturnadi Raiin corso Sempione a. Glisti hanno attaccato sulle vetrate dell’edificio dei manifesti che imitano quelli delle famose trasmissioni Rai, incitando l’emittente pubblica a impegnarsi nella comunicazione della crisi eco-climatica dove, spiegano, “i media hanno un ruolo fondamentale”. “Da poche settimane è uscito il nuovo report della Ipcc sulla crisi eco-climatica – afferma un attivista di Extinction Rebellion – purtroppo ciò che emerge da questo documento importantissimo non sta ricevendo l’attenzione che ...

