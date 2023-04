‘No all’inceneritore di Roma’, il 19 aprile la manifestazione di Legambiente in piazza del Campidoglio (Di venerdì 14 aprile 2023) Proseguono le proteste contro l’inceneritore di Roma, che sarà costruito nella zona di via Ardeatina via Cancelliera al confine con Ardea, Albano e Pomezia. A un anno dall’annuncio del Sindaco di Roma Gualtieri di realizzare l’inceneritore per il trattamento di 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati all’anno, Legambiente è pronta a dire ‘No’ con una nuova manifestazione. Rifiuti Roma, approvato il nuovo piano rifiuti: termovalorizzatore pronto nel 2026. Gualtieri: ”Finisce la vergogna di Roma” la manifestazione di Legambiente contro l’inceneritore di Roma Legambiente ha promosso l’appuntamento per il 19 aprile a piazza del Campidoglio. “No all’inceneritore. Si a economia circolare, salute e ambiente”. Questo lo slogan della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Proseguono le proteste contro l’inceneritore di Roma, che sarà costruito nella zona di via Ardeatina via Cancelliera al confine con Ardea, Albano e Pomezia. A un anno dall’annuncio del Sindaco di Roma Gualtieri di realizzare l’inceneritore per il trattamento di 600.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati all’anno,è pronta a dire ‘No’ con una nuova. Rifiuti Roma, approvato il nuovo piano rifiuti: termovalorizzatore pronto nel 2026. Gualtieri: ”Finisce la vergogna di Roma” ladicontro l’inceneritore di Romaha promosso l’appuntamento per il 19del. “No. Si a economia circolare, salute e ambiente”. Questo lo slogan della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : ‘No all’inceneritore di Roma’, il 19 aprile la manifestazione di Legambiente in piazza del Campidoglio - LaSignoraLupo : RT @GiancarloDeRisi: Il nuovo genio modello #Schlein dice NO all'#inceneritore di Roma. È #Ruotolo e si allinea alla neocapa piddina tutta… - lulic71xsempre : RT @GiancarloDeRisi: Il nuovo genio modello #Schlein dice NO all'#inceneritore di Roma. È #Ruotolo e si allinea alla neocapa piddina tutta… - GiancarloDeRisi : Il nuovo genio modello #Schlein dice NO all'#inceneritore di Roma. È #Ruotolo e si allinea alla neocapa piddina tu… - Agenparl : AMBIENTE-COMITATO #PERLEFUTUREGENERAZIONI - LUNEDì 17 APRILE AD ALBANO PER DIRE ANCORA NO ALL'INCENERITORE - -