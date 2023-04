Nina Zilli incinta | su Instagram con l’abito da sposa

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 aprile 2023) È un momento unico per: la cantante, in attesa della sua prima figlia dal compagno Danti, nome d’arte del rapper Daniele Lazzari, non potrebbe essere più felice tanto da apparire in abito bianco su. L’artista, meravigliosa col pancione e tra i pizzi del vestito da, sui social ha stupito i fan con una bella novità, il suo nuovo singolo.col pancione in abito da: il matrimonio è “finto” Perè un periodo splendido: l’artista èper la prima volta di una bambina ed è tornata a cantare, giocando col suo splendido pancione e lasciando a bocca aperta i suoi fan con una grande notizia. La cantante è infatti apparsa suin abito bianco, ...