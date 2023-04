Nina Zilli è un vulcano di energia nel nuovo singolo

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 14 aprile 2023)torna scoppiettante con un. Dopo un anno in cui ha scritto un libro, recitato in un film e collaborato con gli artisti più famosi della nuova scena urban contemporanea, finalmente torna come unica protagonista in Innamorata (F U!), ilbrano. Pronta a mettersi in gioco ancora e ancora nel corso della sua poliedrica carriera.torna con nuova musica alle porte della stagione estiva, pronta per posizionarsi in testa alle hit della prossima stagione. Innamorata (F U!) è il, che sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da oggi 14 aprile e che il pubblico non vede l’ora di poter ascoltare.pronta all’uscita del ...