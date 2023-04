Niente squalifica per Hatzidakis, il guardalinee della gomitata a Robertson (Di venerdì 14 aprile 2023) La Federcalcio inglese ha preso una decisione sulla condotta del guardalinee che nell’ultimo Liverpool-Arsenal ha rifilato una gomitata al terzino di Reds, Robertson. L’assistente di gara, Constantin Hatsidakis, non dovrà affrontare alcuna sanzione disciplinare. Non sarà ancora in campo in questo turno di Premier League, ma presto lo rivedremo sui campi inglesi. Per lui sono bastate delle scuse. The Athletic ricostruisce gli eventi ricordando la dinamica della gomitata: “Il terzino del Liverpool Robertson si è avvicinato ad Hatzidakis mentre i giocatori stavano lasciando il campo per l’intervallo e sembrava mettere la mano su di lui prima che Hatzidakis sembrasse alzare il braccio verso Robertson“. Un portavoce della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) La Federcalcio inglese ha preso una decisione sulla condotta delche nell’ultimo Liverpool-Arsenal ha rifilato unaal terzino di Reds,. L’assistente di gara, Constantin Hatsidakis, non dovrà affrontare alcuna sanzione disciplinare. Non sarà ancora in campo in questo turno di Premier League, ma presto lo rivedremo sui campi inglesi. Per lui sono bastate delle scuse. The Athletic ricostruisce gli eventi ricordando la dinamica: “Il terzino del Liverpoolsi è avvicinato admentre i giocatori stavano lasciando il campo per l’intervallo e sembrava mettere la mano su di lui prima chesembrasse alzare il braccio verso“. Un portavoce...

