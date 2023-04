Neva Leoni | chi è Lara de «Il Patriarca» | carriera | vita privata e Instagram

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 14 aprile 2023)è nata a Roma il 2 settembre 1992 sotto il segno zodiacale della vergine. È alta 168 cm circa ed il suo profiloè @ha iniziato a recitare sin dall'adolescenza, ma poi ha deciso di prendersi una pausa per conseguire il diploma al liceo classico. Successivamente, ha capito di voler diventare un'attrice “a tempo pieno”, ed ha coniugato alla passione per la recitazione anche quella per la musica, frequentando la scuola di canto Ro.Gi e quella di Saint Louis, oltre ad un corso presso l'Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore.di: cinema e televisioneè un'attrice, che può vantare diversi ruoli in pellicole cinematografiche ed in ...