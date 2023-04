Nettuno | il Suep ‘cerca’ un software per la digitalizzazione delle pratiche

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 aprile 2023)– In risposta alle esigenze dei cittadini, in un’ottica di massima trasparenza e di miglioramento del rapporto fiduciario tra l’Ente e il Cittadino, il Comune diha in corso di istituzione lo Sportello Unico di Edilizia Privata (S.U.E.P.) che avrà come obiettivo laedilizie ai fini di una informazione puntuale ed immediata al cittadino interessate. Ilsarà dotato di una piattaforma digitale che servirà a semplificare e accelerare leedilizie private, rendendo il processo più efficiente e trasparente per tutti i cittadini e gli operatori del settore. Gli obiettivi delsono i seguenti: 1. Semplificare le procedure amministrative, riducendo i tempi di attesa e migliorando la qualità del ...