Nesta: «Inter ha trasformato il Benfica in squadretta. Risultato…» (Di venerdì 14 aprile 2023) Alessandro Nesta, ospite quest’oggi alla BoboTV, ha commentato la vittoria dell’Inter sul Benfica, elogiando la squadra di Simone Inzaghi. SUCCESSO – Alessandro Nesta ha elogiato Simone Inzaghi e il match dell’Inter, dicendo questo alla BoboTV: «Io ho visto la partita, il Benfica mi è sembrato una squadretta di ragazzotti. Non mi ha dato una grande impressione anche nella gestione della partita, probabilmente anche per merito dell’Inter. La squadra poteva segnare qualche gol in più, ma la gestione della gara dei nerazzurri è stata corretta e il risultato è meritato. L’Inter ha reso una squadra forte piccola, ha giocato molto bene. L’hanno messa sul binario giusto per il ritorno ma può succedere di tutto nel ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Alessandro, ospite quest’oggi alla BoboTV, ha commentato la vittoria dell’sul, elogiando la squadra di Simone Inzaghi. SUCCESSO – Alessandroha elogiato Simone Inzaghi e il match dell’, dicendo questo alla BoboTV: «Io ho visto la partita, ilmi è sembrato unadi ragazzotti. Non mi ha dato una grande impressione anche nella gestione della partita, probabilmente anche per merito dell’. La squadra poteva segnare qualche gol in più, ma la gestione della gara dei nerazzurri è stata corretta e il risultato è meritato. L’ha reso una squadra forte piccola, ha giocato molto bene. L’hanno messa sul binario giusto per il ritorno ma può succedere di tutto nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Nesta: «Inter ha trasformato il Benfica in squadretta. Risultato...» - - RobynhoXIII : Nesta ha cagato in testa all'Inter in diretta nazionale con una nonchalance invidiabile - inabedofsilence : RT @iltala1: @Dome_Imperatore come si vede che non segui Amazon, Nesta e Seedorf ci sono a ogni partita del Milan, come Julio Cesar e Milit… - Zaffo_Inter : RT @Dome_Imperatore: È tutto vero! Al commento tecnico #Ambrosini A bordo campo #Seedorf, #Nesta, #Maldini, #Kaladze. Cronaca affidata a #P… - sickChris13 : @DonKalulu20 Gli spieghi che seedorf e nesta ci sono sempre per il milan, come milito e cesar per l'inter 'Eee ma l'ironia ragazzi' -