‘Nessuno tocchi Ippocrate’ | “Sanitari aggrediti al Pellegrini”

Napoli – Un'oculista e un infermiere dell'ospedale 'Pellegrini' di Napoli sono aggrediti nella tarda mattinata di oggi. E' quanto denuncia l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" sui social. "La motivazione di tale gesto? Sempre quella della premura di essere visitati", si legge ancora. Secondo quanto denuncia l'associazione "l'infermiere ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso limitrofo facendosi refertare".

