Nel 2023 i matrimoni aumentano e cambiano faccia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Si torna a parlare di amore, e, soprattutto, ad organizzaree unioni civili. Secondo le ultime rilevazioni Istat, nel 2022 isono aumentati del 4,8% rispetto all’anno precedente, con icivili a fare da traino (+10,8%). Ma a crescere in misura ancor più significativa sono le unioni civili, che fanno segnare un +32%. Sebbene si tratti di dati ancora parziali, che tengono conto solo dei primi 9 mesi dell’anno, dipingono un quadro decisamente positivo, che fa ben sperare tutto il settore del wedding. Si torna a celebrare l’amore, ma con modalità diversa dal passato. Cambia il modo di guardare alla cerimonia e alla festa, che devono essere sempre più personalizzate, con gli sposi coinvolti in prima persona nella progettazione e nell’organizzazione. “C’è un forte desiderio di vivere al massimo ogni aspetto di ...

...Soldering Competition ovvero il Campionato di Saldatura che i prossimi 17 e 18 maggio...un segmento in grande crescita ed è sempre alla ricerca di professionisti in grado di portare a termine...primo trimestre del, per la famiglia tipo con consumi medi pari a 2.700 chilowattora all'anno e con una potenza impegnata pari a 3 chilowatt , il prezzo di riferimento è infatti sceso del 19,...Instabilità in aumentopomeriggio con possibilità di piogge o temporali sparsi specie sui settori prealpini, più asciutto altrove. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata con nubi ...