Nazionale | Mancini | “In Italia giocano troppi stranieri | così per un ct diventa complicato”

"Nel campionato Italiano giocano troppi stranieri, così risulta complicato anche il compito dei selezionatori delle nazionali azzurre quando è il momento di fare le convocazioni". così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, al convegno "All inclusive, nessuno escluso" di Schio: "Se noi facciamo un calcolo nelle tre squadre Italiane che hanno raggiunto i quarti di finale della Champions League, ossia Inter, Milan e Napoli, ci accorgiamo che complessivamente sono solamente 7-8 gli Italiani potenziali titolari, tutti gli altri sono stranieri. Per la nostra Nazionale questo è chiaramente un problema e un limite nel far crescere i calciatori Italiani"

