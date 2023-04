Nazionale italiana sotto choc, terribile incidente per l’ex capitano: è grave (Di venerdì 14 aprile 2023) Grande apprensione e paura nel mondo dello sport: l’ex capitano della Nazionale italiana è stato coinvolto in un terribile incidente. È avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 16:50. l’ex calciatore era a bordo della sua Honda Sh50 quando si è schiantato con una Toyota Yaris guidata da una donna di 49 anni. I tifosi sono in apprensione per le sue condizioni di salute. (Continua…) Leggi anche: Terremoto in Italia: la notizia è appena arrivata Leggi anche: Papà ubriaco lascia senza cibo la figlia di 2 anni: poi la scoperta sconvolgente incidente per l’ex capitano della Nazionale italiana l’ex capitano della Nazionale ... Leggi su tvzap (Di venerdì 14 aprile 2023) Grande apprensione e paura nel mondo dello sport:dellaè stato coinvolto in un. È avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 16:50.calciatore era a bordo della sua Honda Sh50 quando si è schiantato con una Toyota Yaris guidata da una donna di 49 anni. I tifosi sono in apprensione per le sue condizioni di salute. (Continua…) Leggi anche: Terremoto in Italia: la notizia è appena arrivata Leggi anche: Papà ubriaco lascia senza cibo la figlia di 2 anni: poi la scoperta sconvolgenteperdelladella...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ele_fongo7 : @pastarossa_ Quel ragazzo si merita il posto di titolare, è impensabile che un giocatore della Nazionale Italiana s… - dl8sandra : @GiorgiaMeloni Della pallavolista della nazionale italiana morta in Turchia ? - dl8sandra : @GiorgiaMeloni @ThierryBreton @Palazzo_Chigi Di qualcosa sulla pallavolista della nazionale italiana morta in Turchia - dl8sandra : @LegaSalvini Ti sei già espresso sulla ragazza pallavolista della nazionale italiana morta in Turchia ? - giugiulone : RT @avantibionda: Qui Panorama che dá la notizia della morte di #JuliaItuma, giocatrice della nazionale italiana di pallavolo, mettendo la… -