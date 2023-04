'Navalny in condizioni critiche, possibile avvelenamento' (Di venerdì 14 aprile 2023) "La situazione" di Alexei Navalny "è critica, siamo tutti molto preoccupati". Lo ha detto al Guardian Ruslan Shaveddinov, vicino all'oppositore russo in carcere, che venerdì notte avvertito un forte ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) "La situazione" di Alexei"è critica, siamo tutti molto preoccupati". Lo ha detto al Guardian Ruslan Shaveddinov, vicino all'oppositore russo in carcere, che venerdì notte avvertito un forte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Russia, Navalny in condizioni critiche per possibile avvelenamento . #Adnkronos - fanpage : ?? Il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny, è in condizioni critiche dopo aver… - martaottaviani : 2) #Navalny è stato messo in isolamento speciale per la tredicesima volta dall'inizio della sua detenzione e sarebb… - donatda : RT @fanpage: ?? Il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny, è in condizioni critiche dopo aver manifestato… - MarcoCiapoi : RT @Agenzia_Ansa: 'Navalny in condizioni critiche, possibile avvelenamento'. Lo denuncia un alleato del dissidente, un'ambulanza in carcere… -

'Navalny in condizioni critiche, possibile avvelenamento' L'ultimo post sui social media di Navalny risale a giovedì, ossia il giorno prima del peggioramento delle sue condizioni. In quell'occasione aveva lanciato un appello alle autorità della Georgia per ... La situazione dell'oppositore Navalny è sempre più critica - blue News Abbiamo capito che la situazione doveva essere molto grave perch stata chiamata un'ambulanza , ha aggiunto, affermando che le autorit carcerarie si sono rifiutate di far ricoverare Navalny in ... Navalny in condizioni critiche, l'entourage: "Possibile avvelenamento" Kira Yarmysh in un video: "Una malattia sconosciuta allo stomaco si è aggravata". Paura per Alexei Navalny. Il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny, è in condizioni critiche dopo aver manifestato forti dolori allo stomaco. Una fonte a lui vicina ha detto al quotidiano ...