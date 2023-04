Navalny in condizioni critiche, l'entourage: "Possibile avvelenamento" (Di venerdì 14 aprile 2023) Leggi Anche Russia, l'oppositore Navalny chiama uno 007 fingendosi un funzionario: 'Ha confessato, volevano uccidermi' - Mosca: 'Ha manie di persecuzione' Nessun aggiornamento da giorni Shaveddinov ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 aprile 2023) Leggi Anche Russia, l'oppositorechiama uno 007 fingendosi un funzionario: 'Ha confessato, volevano uccidermi' - Mosca: 'Ha manie di persecuzione' Nessun aggiornamento da giorni Shaveddinov ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexbarbera : Questo signore avrebbe potuto restare in Germania e diventare un simbolo di libertà ben retribuito. È voluto tornar… - martaottaviani : 2) #Navalny è stato messo in isolamento speciale per la tredicesima volta dall'inizio della sua detenzione e sarebb… - Adnkronos : Russia, Navalny in condizioni critiche per possibile avvelenamento . #Adnkronos - MrsSwannH : RT @laregione: ‘Navalny in condizioni critiche, possibile avvelenamento’ - Mariang48935674 : RT @Adnkronos: Russia, Navalny in condizioni critiche per possibile avvelenamento . #Adnkronos -

Navalny in condizioni critiche, l'entourage: "Possibile avvelenamento"

La situazione del dissidente russo Alexei Navalny, in carcere in Russia, "è critica e siamo tutti molto preoccupati". Lo ha detto al Guardian Ruslan Shaveddinov, vicino all'oppositore di Putin.

L'ultimo post sui social media di Navalny risale a giovedì, ossia il giorno prima del peggioramento delle sue condizioni. In quell'occasione aveva lanciato un appello alle autorità della Georgia per...

Shaveddinov ha riferito che la scorsa settimana è stata chiamata un'ambulanza nella colonia penale di massima sicurezza IK-6 a Melekhovo, a 250 km da Mosca, dove Navalny è detenuto. 'Non ci sono stati aggiornamenti sulle condizioni di salute di Navalny dall'ultimo arrivo dell'ambulanza', ha aggiunto, perché 'le autorità carcerarie stanno facendo tutto il possibile per isolarlo e...'