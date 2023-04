Navalny in condizioni critiche, ha perso 8 chili in 15 giorni. Entourage: “Temiamo un nuovo avvelenamento, ambulanza arrivata in carcere” (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Entourage di Alexei Navalny fa sapere che il blogger dissidente russo è in condizioni critiche. E i suoi collaboratori temono che dietro a questo drastico peggioramento vi sia, di nuovo, un avvelenamento. Questa volta avvenuto dentro le mura del carcere nel quale è ancora detenuto. A riferirlo in un’intervista al Guardian è Ruslan Shaveddinov, vicino all’oppositore russo che venerdì notte ha avvertito un forte dolore allo stomaco che non è mai migliorato: “La situazione” di Alexei Navalny “è critica, siamo tutti molto preoccupati. Abbiamo capito che la situazione doveva essere molto grave perché è stata chiamata un’ambulanza“, ha detto affermando che le autorità carcerarie si sono rifiutate di far ricoverare Navalny ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) L’di Alexeifa sapere che il blogger dissidente russo è in. E i suoi collaboratori temono che dietro a questo drastico peggioramento vi sia, di, un. Questa volta avvenuto dentro le mura delnel quale è ancora detenuto. A riferirlo in un’intervista al Guardian è Ruslan Shaveddinov, vicino all’oppositore russo che venerdì notte ha avvertito un forte dolore allo stomaco che non è mai migliorato: “La situazione” di Alexei“è critica, siamo tutti molto preoccupati. Abbiamo capito che la situazione doveva essere molto grave perché è stata chiamata un’“, ha detto affermando che le autorità carcerarie si sono rifiutate di far ricoverare...

