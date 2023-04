Navalny ' è stato avvelenato | le sue condizioni sono critiche' | l' allarme sulla salute dell' oppositore di Putin

(Di venerdì 14 aprile 2023) ' Alexeied è in'. Un alleatodiha lanciato l'del blogger, che da mesi si trova in carcere in Russia . 'La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexbarbera : Questo signore avrebbe potuto restare in Germania e diventare un simbolo di libertà ben retribuito. È voluto tornar… - Agenzia_Ansa : Continuano a peggiorare le condizioni di salute di Alexei Navalny, l'oppositore russo in carcere dal 2021. Lo rifer… - LuigiTironel7 : RT @martaottaviani: 2) #Navalny è stato messo in isolamento speciale per la tredicesima volta dall'inizio della sua detenzione e sarebbe in… - CardelliAc : RT @martaottaviani: 2) #Navalny è stato messo in isolamento speciale per la tredicesima volta dall'inizio della sua detenzione e sarebbe in… - MLFranciolini : RT @martaottaviani: 2) #Navalny è stato messo in isolamento speciale per la tredicesima volta dall'inizio della sua detenzione e sarebbe in… -

' Alexeiavvelenato ed è in condizioni critiche'. Un alleato dell'oppositore di Putin ha lanciato l'allarme sulla salute del blogger, che da mesi si trova in carcere in Russia . 'La situazione' ...... da Alexeia Alexander Litvinenko e all'ex presidente ucraino Viktor Yushchenko YUSHCHENKO -... venne ricoverato in Austria dopo esserevittima di un misterioso avvelenamento da diossina, ...Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il Cremlino non monitora lodi salute di Alexey. "Non monitoriamo, non abbiamo una tale opportunità, non abbiamo tali poteri", ha detto Peskov secondo l'agenzia Ria Novosti dopo che gli alleati dihanno ...

Russia, Navalny in condizioni critiche: forse è stato avvelenato Sky Tg24

La situazione del dissidente russo Alexei Navalny, in carcere in Russia, "è critica e siamo tutti molto preoccupati". Lo ha detto al Guardian Ruslan Shaveddinov, vicino all'oppositore di Putin, che ...«Alexei Navalny è stato avvelenato ed è in condizioni critiche». Un alleato dell'oppositore di Putin ha lanciato l'allarme sulla salute del blogger, che da mesi si trova in carcere in Russia. «La ...