Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Naufragio all'Asinara, riprese le ricerche del sub disperso - Sardegna - Leggi tutto --> - giovcusumano : RT @alexsja: In nome di 93 (almeno) vittime di naufragio si lavora all'approvazione di un decreto che taglia diritti, assistenza e accoglie… - Giovann41605943 : RT @alexsja: In nome di 93 (almeno) vittime di naufragio si lavora all'approvazione di un decreto che taglia diritti, assistenza e accoglie… - Gattorazio1 : RT @alexsja: In nome di 93 (almeno) vittime di naufragio si lavora all'approvazione di un decreto che taglia diritti, assistenza e accoglie… - CarlaMarotta : RT @alexsja: In nome di 93 (almeno) vittime di naufragio si lavora all'approvazione di un decreto che taglia diritti, assistenza e accoglie… -

Giovannino Pinna, uno dei due sub naufragati con la loro barca mercoledì sera nel Golfo dell'Asinara e ritrovato ieri notte a Marritza, sul litorale della Marina di Sorso, è ricoverato'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il suo fisico è fortemente provato dopo oltre 24 ore trascorse in mare, ma le sue condizioni di salute sembrerebbero buone. Resta comunque sotto ...Se una delle parti verrà meno'intesa siglata, la Cina interverrà in quanto garante dell'accordo... In caso didell'accordo la Cina potrà sottolineare come l'accaduto non sia una sua ...'Le 93 vittime deldi Cutro sono solo le ultime di una lunga serie che vede migliaia di ... ONG e trafficanti, i veri colpevoli delle tragedie del Mediterraneo insieme'Unione Europea che, ...

Naufragio all'Asinara, riprese le ricerche del sub disperso Espansione TV

Giovannino Pinna, uno dei due sub naufragati con la loro barca mercoledì sera nel Golfo dell'Asinara e ritrovato ieri notte a Marritza, sul litorale della Marina di Sorso, è ricoverato all'ospedale Sa ...Indossava ancora il giubbotto di salvataggio e la muta Giovanni Pinna, uno dei due sub scomparsi mercoledì nel mare di Stintino, nel nord della Sardegna. In un primo momento si era diffusa ...