Nasconde il cibo nello zaino, poi aggredisce la commessa ed esce senza pagare: follia al supermercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Pensava di passarla liscia ma ha dovuto ricredersi. A finire nei guai un cittadino straniero che solamente pochi giorni fa si è reso protagonista di un episodio di violenza consumatosi all’interno di un supermercato. Voleva uscire senza pagare, aveva nascosto cibo e bevande nello zaino, ma quando una commessa se ne è resa conto lo ha fermato. L’uomo, di tutta risposta, l’ha aggredita, stessa sorte è poi toccata ad un passata che si era fermato per prestare soccorso alla donna. Fatto scattare l’allarme, sul posto è poi giunta la polizia che l’ha arrestato. Parroco scopre ragazzini a rubare in Chiesa, loro lo picchiano: aggressione choc in Provincia di Roma L’arrivo della polizia e la tentata rapina al supermercato I fatti sono avvenuti a Fondi, una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Pensava di passarla liscia ma ha dovuto ricredersi. A finire nei guai un cittadino straniero che solamente pochi giorni fa si è reso protagonista di un episodio di violenza consumatosi all’interno di un. Voleva uscire, aveva nascostoe bevande, ma quando unase ne è resa conto lo ha fermato. L’uomo, di tutta risposta, l’ha aggredita, stessa sorte è poi toccata ad un passata che si era fermato per prestare soccorso alla donna. Fatto scattare l’allarme, sul posto è poi giunta la polizia che l’ha arrestato. Parroco scopre ragazzini a rubare in Chiesa, loro lo picchiano: aggressione choc in Provincia di Roma L’arrivo della polizia e la tentata rapina alI fatti sono avvenuti a Fondi, una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Nasconde il cibo nello zaino, poi aggredisce la commessa ed esce senza pagare: follia al supermercato - Andrea_V_73 : @Nicola_Bressi @f_chinellato @merlinoontheweb Non siamo speciali, anzi siamo specializzati nell'annullarci! L'uomo… - makilover5 : @sevenstarscig STO MALE volevo parlarne proprio oggi perché dove nasconde tutto quel cibo ?? devo scoprirlo - just_a_hobbit : boh unpopular opinion non mi diverte vedere la gente che nasconde il cibo ordinato al all you can eat okay capita d… -