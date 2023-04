Nasce “Hub arte e cultura” | presentato il cartellone di spettacoli a Palazzo Palumbo

(Di venerdì 14 aprile 2023)“Hub”, il progettole nato in seno all’Hub di, storica realtà fatta di start up e professionisti che si propone di aprirsi ulteriormente al territorio con, musica e teatro.il cllone di eventi che darà inizio ad un lungo lavoro fatto di. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ImprontaEtica : Nasce #Oplà di @OpenGroupEu, impresa socia di Impronta Etica Si tratta di un hub del #sapere e della #formazione,… - RicresciItalia : RT @PiazzapulitaLA7: Un viaggio dove nasce il metano verde. Idrogeno, anidride carbonica e un grande hub. La storia di un visionario, quel… - RomaHubOff : ?? NASCE OGGI ROMAHUB ?? Vi annunciamo che a partire da oggi AsRomaNotizie diventerà RomaHub. Il tuo Hub dedicato a… - startzai : RT @DistrettoInfo: ??Ecco a voi il neo associato Dinja, una #startup innovativa: benvenuto! Nasce a Polignano (BA) come hub di soluzioni #so… - DistrettoInfo : ??Ecco a voi il neo associato Dinja, una #startup innovativa: benvenuto! Nasce a Polignano (BA) come hub di soluzion… -

...-il Polo europeo di innovazione digitale: si chiama Tuscany X.0. Si tratta di uno dei 13 progetti italiani vincitori del bando Europeo per la creazione di un European Digital Innovation...Un vero e proprio designcome ama definirsi la School of Design di Istituto Marangoni Milano , punto di riferimento nella ... Neuna promozione della cultura nei luoghi di studio che mira a dar ...MyChicJungle ,per l'innovazione e la comunicazione digitale, partner tecnologico e abilitatore di servizi per la strategia e lo sviluppo delle imprese, e Miraitek 4.0 , spin - off del Politecnico di Milano che ...

Nasce il Verona Agrifood Innovation Hub Univrmagazine

Ex Fornace Gola: Universikid Hub - un ambiente storico su trasforma per ospitare workshop ed attivitàper Bambini Durante Bright Flow Milano. Nasce il primo centro di design per bambini, dedicato ad ...Nel cuore della Città della Fiaba, nel Palazzo Palumbo simbolo della storia rinascimentale locale, il Palazzo Ducale costruito nel Cinquecento dalla famiglia Pinelli, nello splendido Salone delle ...