Nasce Forum permanente dei direttori generali Asl e ospedali

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Una 'casa delle competenze' con l'obiettivo di formulare, attraverso il dialogo costante delle reti professionali, proposte utili all'approfondimento dei temi più rilevanti che riguardano la sanità , le aziende sanitarie e l'integrazione con il territorio, analizzando gli scenari relativi al futuro del Servizio sanitario e socio-sanitario nazionale. Sarà questo, in sintesi, il lavoro del 'Forum permanente' dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere associate a Federsanità che si è insediato, oggi, a Roma in un evento presso al ministero della Salute. Il Forum è composto da oltre 100 direttori generali ed è coordinato da Fabrizio d'Alba, direttore generale dell'azienda ospedaliera ...

