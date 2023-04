Napoli-Verona, niente sold-out al Maradona: quali sono i settori ancora disponibili (Di venerdì 14 aprile 2023) Prima di proiettarsi alla gara di Champions League tra Napoli e Milan in programma martedì allo Stadio Diego Armando Maradona, c’è un altro impegno che attende il Napoli di Spalletti ed è quello contro il Verona. Gli azzurri affronteranno gli scaligeri domani alle ore 18:00 e la notizia inaspettata riguarda la vendita dei biglietti che raramente in questa stagione non sono terminati. Proprio contro il Verona infatti non ci sarà il tutto esaurito, probabilmente i tifosi considerano questa gara meno importante di quelle future. Lozano Osimhen Foto Imago Biglietti Napoli-Verona Ad oggi risultato venduti circa 40.000 biglietti per il match tra Napoli e Verona e sono ancora ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Prima di proiettarsi alla gara di Champions League trae Milan in programma martedì allo Stadio Diego Armando, c’è un altro impegno che attende ildi Spalletti ed è quello contro il. Gli azzurri affronteranno gli scaligeri domani alle ore 18:00 e la notizia inaspettata riguarda la vendita dei biglietti che raramente in questa stagione nonterminati. Proprio contro ilinfatti non ci sarà il tutto esaurito, probabilmente i tifosi considerano questa gara meno importante di quelle future. Lozano Osimhen Foto Imago BigliettiAd oggi risultato venduti circa 40.000 biglietti per il match tra...

