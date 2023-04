Napoli-Verona, gli ultras hanno fatto regolare richiesta per portare in curva tamburi e bandiere (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tifo organizzato tornerà a farsi sentire, sugli spalti del Maradona, già contro il Verona, ma senza trattative sul rispetto della legalità. Gli ultras del Napoli hanno già fatto regolare richiesta per portare allo stadio tamburi, megafoni e bandiere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Dunque il tifo partenopeo dovrebbe rispondere all’appello di Spalletti, che ha minacciato di lasciare la panchina qualora al ritorno in Champions, martedì prossimo, dovesse verificarsi di nuovo quanto accaduto contro il Milan in campionato. “Verso la soluzione? Come risponderanno i gruppi del tifo organizzato azzurro, quelli che hanno fatto anche a cazzotti in curva B fra chi voleva restare in silenzio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tifo organizzato tornerà a farsi sentire, sugli spalti del Maradona, già contro il, ma senza trattative sul rispetto della legalità. Glidelgiàperallo stadio, megafoni e bandiere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Dunque il tifo partenopeo dovrebbe rispondere all’appello di Spalletti, che ha minacciato di lasciare la panchina qualora al ritorno in Champions, martedì prossimo, dovesse verificarsi di nuovo quanto accaduto contro il Milan in campionato. “Verso la soluzione? Come risponderanno i gruppi del tifo organizzato azzurro, quelli cheanche a cazzotti inB fra chi voleva restare in silenzio ...

