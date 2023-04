Napoli-Verona: accessibilità ad una gara di Calcio o all'Area51? (Di venerdì 14 aprile 2023) Napoli-Verona. 30esima Giornata del Campionato di Serie A. La SSC Napoli comunica che in questa gara, e nelle successive gare di campionato e Champions League, ogni tifoso dovrà presentare questi documenti per l'accesso allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante il fatto che i titoli di ingresso vengano caricati sulle carte fedeltà (fidelity card), si dovranno portare con sé:- il documento d’identità; - la fidelity card (come badge o come foglio provvisorio); - il segnaposto (ricevuto via mail per gli acquisti web o quello cartaceo che rilascia il punto vendita). Lo scrivente, nota con grande rammarico, che si continua con procedure che somigliano, troppo, agli accessi nella NASA o nell'Area51... A cura di Alessandro Cardito Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 14 aprile 2023). 30esima Giornata del Campionato di Serie A. La SSCcomunica che in questa, e nelle successive gare di campionato e Champions League, ogni tifoso dovrà presentare questi documenti per l'accesso allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante il fatto che i titoli di ingresso vengano caricati sulle carte fedeltà (fidelity card), si dovranno portare con sé:- il documento d’identità; - la fidelity card (come badge o come foglio provvisorio); - il segnaposto (ricevuto via mail per gli acquisti web o quello cartaceo che rilascia il punto vendita). Lo scrivente, nota con grande rammarico, che si continua con procedure che somigliano, troppo, agli accessi nella NASA o nell'... A cura di Alessandro Cardito

