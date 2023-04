Napoli, troppa tensione. La dimensione europea è altra cosa rispetto all’Italietta calcistica (Giornale) (Di venerdì 14 aprile 2023) Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive del Napoli. Della tensione che si avverte chiaramente, sia da parte di Spalletti che della tifoseria. La chiama “gazzarra”, qualcosa che ha danneggiato soprattutto il Napoli. “La gazzarra del Napoli contro tutti ha fatto danni: al Napoli più che agli altri”. Il Napoli non perderà certo lo scudetto per questo, ma la tensione corre, scrive. “Il dietro le quinte è davanti a tutti, le guerriglie fra tifosi, Spalletti che cerca aiuti dalla scaramanzia (i baci al pallone di San Siro), ma poi si ritrova con mani sulla pelatona e occhi sgranati quando Anguissa vien espulso (senso di colpa?). Infine quel inginocchiarsi: strano per un tecnico così sperimentato. Segnali appunto. Forse ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Su Il, Riccardo Signori scrive del. Dellache si avverte chiaramente, sia da parte di Spalletti che della tifoseria. La chiama “gazzarra”, qualche ha danneggiato soprattutto il. “La gazzarra delcontro tutti ha fatto danni: alpiù che agli altri”. Ilnon perderà certo lo scudetto per questo, ma lacorre, scrive. “Il dietro le quinte è davanti a tutti, le guerriglie fra tifosi, Spalletti che cerca aiuti dalla scaramanzia (i baci al pallone di San Siro), ma poi si ritrova con mani sulla pelatona e occhi sgranati quando Anguissa vien espulso (senso di colpa?). Infine quel inginocchiarsi: strano per un tecnico così sperimentato. Segnali appunto. Forse ...

