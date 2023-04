Napoli, torna Osimhen? Le ultime (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Napoli ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor Osimhen dopo l’infortunio muscolare in nazionale Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento su Victor Osimhen. COMUNICATO – Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victordopo l’infortunio muscolare in nazionale Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento su Victor. COMUNICATO – Seduta mattutina per ilall’SSCTraining Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive.e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

