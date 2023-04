Napoli, Spalletti: 'Osimhen sta bene e l'ho convocato. Sarà al top martedì contro il Milan in Champions' (Di venerdì 14 aprile 2023) ' Osimhen è in condizioni buone, abbiamo fatto oggi una riunione con i medici e lo convocheremo per la partita di domani contro il Verona. Partirà in panchina perché è chiaro che l'obiettivo è ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) 'è in condizioni buone, abbiamo fatto oggi una riunione con i medici e lo convocheremo per la partita di domaniil Verona. Partirà in panchina perché è chiaro che l'obiettivo è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo inc… - anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - maxmassi969 : RT @sscnapoli: ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo incomprensib… - gesudilorenzo : RT @sscnapoli: ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo incomprensib… -