Napoli, Spalletti: “Osimhen convocato per il Verona, chi gioca e chi no…” (Di venerdì 14 aprile 2023) Osimhen sarà convocato per la 30esima di campionato, con il Napoli che non intende fare passi falsi. Contro il Verona per vincere, secondo Spalletti Leggi su itasportpress (Di venerdì 14 aprile 2023)saràper la 30esima di campionato, con ilche non intende fare passi falsi. Contro ilper vincere, secondo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo inc… - DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - LelloConso : RT @sscnapoli: ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo incomprensib… - PianetaMilan : Impallomeni: “Tutto aperto tra @acmilan e Napoli. E su Spalletti..” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Impallomeni… -