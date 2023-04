Napoli, Spalletti: "Osimhen convocato per domani, farò turnover, Kim gioca, il Verona squadra ben allenata" (Di venerdì 14 aprile 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Verona, in programma domani alle ore 18.00 allo Stadio Maradona, di seguito le sue dichiarazioni: Osimhen s'è allenato in gruppo, verrà convocato?"Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi l'obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina". turnover ragionato o qualcosa di più?"Chiunque giochi domani lo deve fare sapendo di essere protagonista di una delle partite più importanti, poi qualcosa si cambia. Non so cosa sia ragionato o meno, non 10 giocatori... ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il, in programmaalle ore 18.00 allo Stadio Maradona, di seguito le sue dichiarazioni:s'è allenato in gruppo, verrà?"Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per. Farà parte della convocazione, ma poi l'obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina".ragionato o qualcosa di più?"Chiunque giochilo deve fare sapendo di essere protagonista di una delle partite più importanti, poi qualcosa si cambia. Non so cosa sia ragionato o meno, non 10tori... ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo inc… - anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - tuttosport : ?? #Spalletti in conferenza avverte il Milan #Napoli #NapoliMilan #ChampionsLeague #Tuttosport - napolipiucom : Spalletti: 'Osimhen convocato per Napoli-Verona. Kvara in panca: ecco i cambi' #CalcioNapoli #Kvara #OSIMHEN… -