Napoli, Spalletti in conferenza: “Non ne cambierò 10” (Di venerdì 14 aprile 2023) Luciano Spalletti non è certo uno che le manda a dire. L’allenatore del Napoli scioglie i nodi in conferenza stampa in vista del prossimo match di Serie A contro il Verona e presenta la gara di Champions League di martedì pungendo il Milan di Stefano Pioli. Napoli, le parole di Spalletti Sulle condizioni di Osimhen: “Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina”. Su come non pensare al Milan: “La partita di domani è doppiamente importante, se riusciamo a vincerla ce ne mancano solo 3 per il titolo. Ne servono 4, se vinciamo col Verona siamo più vicini e non vedo motivi per non pensare a questo ... Leggi su zon (Di venerdì 14 aprile 2023) Lucianonon è certo uno che le manda a dire. L’allenatore delscioglie i nodi instampa in vista del prossimo match di Serie A contro il Verona e presenta la gara di Champions League di martedì pungendo il Milan di Stefano Pioli., le parole diSulle condizioni di Osimhen: “Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina”. Su come non pensare al Milan: “La partita di domani è doppiamente importante, se riusciamo a vincerla ce ne mancano solo 3 per il titolo. Ne servono 4, se vinciamo col Verona siamo più vicini e non vedo motivi per non pensare a questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : #Spalletti dica ai ragazzi di guardare queste immagini a loop mattina, pomeriggio, sera, notte. Lo facciano anche… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo inc… - anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - apetrazzuolo : LO SCRITTORE - de Giovanni: 'Il Napoli ha bisogno del tifo organizzato, Verona? Fossi in Spalletti penserei ad un m… - napolimagazine : LO SCRITTORE - de Giovanni: 'Il Napoli ha bisogno del tifo organizzato, Verona? Fossi in Spalletti penserei ad un m… -